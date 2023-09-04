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        Diyarbakır'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:56
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        Diyarbakır'da 4 firari hükümlü yakalandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 29 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile aynı suçtan 15 yıl 9 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.S. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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