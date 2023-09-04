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        Diyarbakır'da yeni imar alanlarında içme suyu şebekesi çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:13
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        Diyarbakır'da yeni imar alanlarında içme suyu şebekesi çalışmaları sürüyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanlarında içme suyu şebeke hattı çalışmaları yürütüyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, sağlam üstyapı çalışmalarına olanak sağlamak için yeni imara açılan alanlarda altyapı ve içme suyu şebekesi döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4002 ve 4003 sokaklarda yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu bağlantı çalışmaları yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentte başta içme suyu olmak üzere altyapı sorunlarını çözmek için DİSKİ'nin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

        Kent merkezi ve kırsal alanda projeler yürüttüklerini kaydeden Tutşi, suyu sağlıklı, kaliteli, ucuz ve çeşmeden içilebilir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini aktardı.

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