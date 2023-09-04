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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli kadına tekerlekli sandalye

        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğuştan engelli Şükran Ekinci'ye akülü sandalye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:51
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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli kadına tekerlekli sandalye
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, ilçede yaşayan yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşayan Ekinci'nin akülü araç talebini değerlendirdi.

        Eşi Dürdane Beyoğlu ile engelli kadını evinde ziyaret eden Beyoğlu, kendisine aracını teslim etti.

        İlçede yaşayan Suriye uyruklu 2 kişinin de tekerlekli sandalye ihtiyacı giderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Mazlum ve mağdur insanların duasını almak tarif edilemez bir mutluluk. Hayata bağlanmalarına vesile olduğumuz için vicdan rahatlığı yaşıyoruz. Allah katında makbul olan duaları bizim için her şeyin ötesindedir." ifadelerini kullandı.

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