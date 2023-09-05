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        Diyarbakır'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:28
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        Diyarbakır'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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        İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesi Lunapark ve Park75 güzergahında sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Yürüyüş sonrası Park75'te kurulan "Sağlık Sokağı"nı ziyaret eden vatandaşlar, obezite, diyabet, hipertansiyon, kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele, aşılama ve anne sütünün önemli gibi çeşitli konularda bilgilendirilerek, sağlık taramaları yapıldı.

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