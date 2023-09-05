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        Diyarbakır Valisi Su'dan DİSKİ'ye ziyaret

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:48
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        Diyarbakır Valisi Su'dan DİSKİ'ye ziyaret
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, genel müdür yardımcıları ile daire başkanları ve birim müdürleri tarafından karşılandı.

        Genel Müdürlük makamında yapılan görüşmede, DİSKİ'nin 2023 yılı içerisindeki çalışmaları değerlendirildi, yapılacak yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde kaliteli içme suyu ile kaliteli alt yapıyı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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