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        Diyarbakır'da Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimleri sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimi kapsamında her hafta sonu çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:50
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        Diyarbakır'da Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimleri sürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, eylül etkinlik takvimi kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde her hafta sonu çocuklar için sinema gösterimleri yapıyor.

        Eylül ayı boyunca her hafta sonu Periler Ülkesi Büyülü Macera ile Belle ve Sebastian Cesur Dostum adlı filmler, çocuklar için gösterimde olacak.

        Çocuklar, Periler Ülkesi Büyülü Macera adlı filmi saat 13.00'te, Belle ve Sebastian Cesur Dostum adlı filmi de saat 15.00 seansıyla ücretsiz izleyecek.

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