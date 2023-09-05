Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Cezaevi tanıklarının müze sürecine müdahil olma talebini yineledi

        Bir dönem adı işkenceyle anılan Diyarbakır Cezaevi'nde kalanlar, cezaevinin müze olma sürecine müdahil olma talebini yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Cezaevi tanıklarının müze sürecine müdahil olma talebini yineledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cezaevinde 1980-1984 yılları arasında kalanlar, yakınları bulunanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi önünde toplandı.

        Diyarbakır Cezaevi'nde 1981'de kalan yazar Rahime Kesici Karakaş, 5 No'lu Cezaevi Hafıza Müzesi Girişim Grubu adına açıklamayı okudu.

        Karakaş, Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen etkisinin hala devam ettiğini söyledi.

        Bu askeri darbe sonucu yüzbinlerce insanın soruşturmaya tabi tutulduğunu, gözaltına alındığını, binlerce kişinin ise tutuklandığını belirten Karakaş, "1981-1984 yılları arasında işkencelerden 34 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi sakat kaldı. Aileler de içeride tutsak olan yakınları ile birlikte şiddetli travmalar yaşadılar." dedi.

        Binlerce insanın yaşamında derin izler ve acılar bırakan 5 No'lu Cezaevi'nin müze yapılacağını anımsatan Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bizler, 5 Nolu'da 1980-1984 yıllarından yaşanan bu işkence ve vahşet döneminin tanıkları olarak, cezaevinin aslının tümüyle korunarak bir hafıza müzesi yapılması ile ilgili tüm aşamalarda yer almak ve tanıklıklarımızı ilgili kurumlar ve uygulayıcılarla paylaşmak istiyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip evini ateşe veren koca tu...
        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip evini ateşe veren koca tu...
        Diyarbakır'da Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimleri sürüyor
        Diyarbakır'da Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimleri sürüyor
        Diyarbakır Valisi Su'dan DİSKİ'ye ziyaret
        Diyarbakır Valisi Su'dan DİSKİ'ye ziyaret
        Diyarbakır'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Diyarbakır'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Diyarbakır´da `muska sırası´ ile gündeme gelen `şeyh´in avukatından açıklam...
        Diyarbakır´da `muska sırası´ ile gündeme gelen `şeyh´in avukatından açıklam...
        Kavgayı ayırırken vurulan polis toprağa verildi, 16 yaşındaki şüpheli tutuk...
        Kavgayı ayırırken vurulan polis toprağa verildi, 16 yaşındaki şüpheli tutuk...