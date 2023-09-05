Diyarbakır Cezaevi tanıklarının müze sürecine müdahil olma talebini yineledi

Cezaevinde 1980-1984 yılları arasında kalanlar, yakınları bulunanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi önünde toplandı.

Diyarbakır Cezaevi'nde 1981'de kalan yazar Rahime Kesici Karakaş, 5 No'lu Cezaevi Hafıza Müzesi Girişim Grubu adına açıklamayı okudu.

Karakaş, Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen etkisinin hala devam ettiğini söyledi.

Bu askeri darbe sonucu yüzbinlerce insanın soruşturmaya tabi tutulduğunu, gözaltına alındığını, binlerce kişinin ise tutuklandığını belirten Karakaş, "1981-1984 yılları arasında işkencelerden 34 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi sakat kaldı. Aileler de içeride tutsak olan yakınları ile birlikte şiddetli travmalar yaşadılar." dedi.

Binlerce insanın yaşamında derin izler ve acılar bırakan 5 No'lu Cezaevi'nin müze yapılacağını anımsatan Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler, 5 Nolu'da 1980-1984 yıllarından yaşanan bu işkence ve vahşet döneminin tanıkları olarak, cezaevinin aslının tümüyle korunarak bir hafıza müzesi yapılması ile ilgili tüm aşamalarda yer almak ve tanıklıklarımızı ilgili kurumlar ve uygulayıcılarla paylaşmak istiyoruz."