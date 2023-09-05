Diyarbakır'da süs havuzunda yüzen çocuklar yarı olimpik havuza götürüldü

DBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, süs havuzunda serinlemek amacıyla suya giren çocukları tam donanımlı yüzme havuzuyla buluşturmak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinleyen çocuklar belediyeye ait otobüsle merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Toki Yüzme Havuzu'na götürüldü.

Burada şort, gözlük ve bone verilen çocuklar, eğitmenler gözetiminde yarı olimpik havuzda yüzerek gönüllerince eğlendi.

- "Profesyonel şekilde yüzmeyi öğreniyorlar"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, gazetecilere, "Spora Gel" projesi kapsamında bu yaz 8-21 yaş aralığındaki 33 bin çocuk ve gencin 21 branşta aktivitelere katıldığını söyledi.

Proje kapsamında 6 bin çocuk ve genci de yüzme ile buluşturduklarını belirten Buğday, şöyle konuştu:

"Sur ilçesindeki çocuklar serinlemek için Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna giriyorlar. Orada güvenli ve kontrollü bir alan olmamasından dolayı biz de buraya getirmek istedik. Burada güvenli, temiz ve kontrollü bir şekilde yüzmelerini istedik. Burada eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde suya giriyorlar ve profesyonel şekilde yüzmeyi öğreniyorlar. Çocuklar güzel bir gün geçirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte belirli periyotlarla çocuklarımızı buraya getireceğiz."

Yüzme havuzuna gelen Ahmet Yasin Ceylan (12) da serinlemek amacıyla sürekli süs havuzunda yüzdüğünü, bugün farklı bir sürprizle karşılaştıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte yüzme havuzuna getirildiklerini anlatan Ceylan, "Süs havuzu çok kalabalık ve suyu kirleniyor, burası çok temiz ve güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Ramazan Yüce (16) ise ilk defa arkadaşlarıyla birlikte yüzme havuzuna geldiğini belirterek, "Bugün ağabeylerimiz bizi yüzme havuzuna getirdi, burayı çok beğendik, çok güzeldi." dedi.