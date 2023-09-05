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        Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı

        Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 22:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 22:55
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        Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda damat Ahmet E, gelin ile salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırıda, damat ve seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan damat, yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheli S.A'yı gözaltına alındı.

        Damadın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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