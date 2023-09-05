Diyarbakır'da damadın silahlı saldırıya uğrama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtindeki bir düğün salonunda, damat Ahmet E'nin gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğrama anı, davetlilerden birinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, kına gecesi için damatla gelinin salona girişleri sırasında bir kişinin, arkasından silahla ateş ettiği damadın yere düştüğü ve çevredekilerin kaçıştığı görülüyor.

- Olay

Damat Ahmet E, dün akşam gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğramış; saldırıda, damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralanmıştı.

Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Polis, kaçan şüpheli S.A'yı gözaltına almıştı.