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        Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 138 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 473 şüpheliden 138'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:26
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        Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 138 kişi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta 3 bin 341 asayiş operasyonu gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda, 183 tabanca, 24 av tüfeği, uzun namlulu tüfek, 25 kurusıkı ve 1778 fişek ele geçirildi, 2 bin 473 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 138'i tutuklandı, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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