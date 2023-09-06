Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 138 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 473 şüpheliden 138'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta 3 bin 341 asayiş operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 183 tabanca, 24 av tüfeği, uzun namlulu tüfek, 25 kurusıkı ve 1778 fişek ele geçirildi, 2 bin 473 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 138'i tutuklandı, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.