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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 79 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da ağustos ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 79'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:09
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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 79 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta il genelinde 90 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 832 kilo 916 gram esrar ve türevleri, 3 bin 742 kök kenevir bitkisi, 20 kilo 839 gram metamfetamin, bir miktar eroin ve kokain, 587 sentetik ecza, 36 uyuşturucu nitelikte hap, 720 gram sıvı uyuşturucu, 5 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi, 352 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 79'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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