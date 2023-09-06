Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 79 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta il genelinde 90 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 832 kilo 916 gram esrar ve türevleri, 3 bin 742 kök kenevir bitkisi, 20 kilo 839 gram metamfetamin, bir miktar eroin ve kokain, 587 sentetik ecza, 36 uyuşturucu nitelikte hap, 720 gram sıvı uyuşturucu, 5 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi, 352 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 79'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.