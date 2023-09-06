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        Diyarbakır'da 3 projenin açılışı gerçekleştirildi

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 projenin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:38
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        Diyarbakır'da 3 projenin açılışı gerçekleştirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Dicle Belediyesinin destekleriyle ilçede, "Badem Kırma ve Paketleme İşletmesi" ile "Organik Meyve Bahçelerinin Modernizasyonu" ve "Arı Varsa Hayat Var" projeleri hayata geçirildi.

        Projelerin tamamlanmasının ardından işletmenin açılışı yapıldı, 77 kişiye tarımda kolaylık sağlanması amacıyla tarım makinesi ve ekipmanı, 20 kişiye ise arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

        Vali Ali İhsan Su, "Badem Kırma ve Paketleme İşletmesi"nde düzenlenen törende, ülke ve kent için önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Diyarbakır'ın her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Su, bu potansiyelleri değerlendirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Her türlü imkanı vatandaşlar için seferber ettiklerini anlatan Su, "Kamu ve özel sektör yatırımları hızla devam ediyor. Çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çok önemli yatırımları yapıyoruz." dedi.

        Dicle ilçesine farklı alanlarda birçok yatırım yaptıklarını, 3 önemli hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını dile getiren Su, tesisin ve dağıtılan ekipman ile malzemelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

        "İlimizde 48 bin dekar sert kabuklu, çekirdekli meyve bahçesi tesis ettik. Bunun 16 bin dekarı bademdir. 3 bin 500 dekarlık badem bahçesi de Dicle ilçemizde bulunuyor. İnşallah bu sene bin dekar daha ilave edeceğiz." diyen Su, böylelikle vatandaşların elde ettiği ürünü tesiste işleyebileceğini bildirdi.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da bölgede ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması adına birçok projeye destek verdiklerini belirtti.

        Maral, verdikleri desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

        - "48 bin dekar tam donanımlı meyve bahçesi tesis ettik"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise kentin kuzey ilçelerinde arazisi engebeli olan yerlerde meyveciliği yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

        Atalar, "Son 12 yılda kent genelinde 48 bin dekar tam donanımlı meyve bahçesi tesis ettik. Bu meyve bahçelerimiz bugün meyvelerini vermeye başladı. Geçen seneki rakamlara göre, Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde 1 dekar buğdayda ortalama 5 bin 600 lira gelir elde edildiği bir alanda bugün bademden dekar başına ortalama 20 bin liranın üzerinde net gelir elde edilebilmektedir. Dolayısıyla çiftçimizin yaşadığı yerde geçimini sağlayabilmesi için bu proje çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül bir konuşma yaptı.

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