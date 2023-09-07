Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yeniden tasarlanan okul bahçeleriyle teneffüsler daha eğlenceli olacak

        Diyarbakır'da okul bahçeleri, öğrencilerin geleneksel oyunları oynayabilmesi için yeniden tasarlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden tasarlanan okul bahçeleriyle teneffüsler daha eğlenceli olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Okullarımız Geleneksel Oyun Alanlarıyla Renkleniyor" projesi kapsamında okul bahçelerine seksek, köşe ve mendil kapmaca ile tombik gibi oyunların çizimleri yapılıyor.

        Bu yıl haziranda başlayan projede, Halk Eğitimi Merkezindeki usta öğreticiler ve gönüllü öğretmenler, şimdiye kadar merkez ve kırsal mahallede 35 okulun bahçesine geleneksel oyunların çizimlerini gerçekleştirdi.

        Öğrencilere okulları sevdirmek, geleneksel oyunları öğretmek ve teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla yürütülen proje, bahçesi uygun diğer okullarda da uygulanacak.

        - Öğrenciler geleneksel oyunlar hakkında bilgi sahibi olacak

        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Bağlar Raif Türk İlkokulu Müdürü Mekin Yerlikaya, AA muhabirine, fiziksel ve sosyal aktivitelerle öğrencilere okullarını sevdirmek istediklerini söyledi.

        Okullarda ders dışında fiziksel aktivitelerle öğrencilerin sosyalleşmesini ve geleneksel oyunlar hakkında bilgi sahibi olmasını istediklerini dile getiren Yerlikaya, "Öğrencilerin sosyal aktiviteyle fiziksel ve zihinsel gelişimleri için okul bahçelerini renklendirdik." dedi.

        Görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Yusma ise proje kapsamında birçok okulun bahçesini öğrencilerin faydalanması için boyadıklarını kaydetti.

        - "Çok mutluyuz ve eğleniyoruz"

        Okulun 5. sınıf öğrencisi Elif Naz Bilen de yaz kursları nedeniyle okullarındaki eğitimlere katıldıklarını söyledi.

        Bilen, "Burada okuyanlar çok şanslı. Okul bahçesi çok eğlenceli olmuş. Çok mutluyuz ve eğleniyoruz. Daha önce bu oyunlar yoktu, teneffüse çıktığımızda hiçbir şey yapmıyorduk. Şimdi birçok oyun var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        2. sınıf öğrencisi Elif Naz Ökmen, geleneksel oyunların çizimlerini okullarında görünce çok heyecanlandıklarını anlatarak, arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarla bahçede keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır´da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da av tüfeği ile havaya ateş eden şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da av tüfeği ile havaya ateş eden şüpheli yakalandı
        Düğünden çıkıp, uzun namlulu silah ve tabancayla havaya ateş ettiler (2)
        Düğünden çıkıp, uzun namlulu silah ve tabancayla havaya ateş ettiler (2)
        Düğün salonunda damada kurşun yağdıran şüpheli adliyede (3)
        Düğün salonunda damada kurşun yağdıran şüpheli adliyede (3)
        Diyarbakır'da düğünde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklan...
        Diyarbakır'da düğünde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklan...
        Düğün salonunda damada kurşun yağdıran şüpheli adliyede (2)
        Düğün salonunda damada kurşun yağdıran şüpheli adliyede (2)