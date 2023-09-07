Yeniden tasarlanan okul bahçeleriyle teneffüsler daha eğlenceli olacak Diyarbakır'da okul bahçeleri, öğrencilerin geleneksel oyunları oynayabilmesi için yeniden tasarlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Okullarımız Geleneksel Oyun Alanlarıyla Renkleniyor" projesi kapsamında okul bahçelerine seksek, köşe ve mendil kapmaca ile tombik gibi oyunların çizimleri yapılıyor.

Bu yıl haziranda başlayan projede, Halk Eğitimi Merkezindeki usta öğreticiler ve gönüllü öğretmenler, şimdiye kadar merkez ve kırsal mahallede 35 okulun bahçesine geleneksel oyunların çizimlerini gerçekleştirdi.

Öğrencilere okulları sevdirmek, geleneksel oyunları öğretmek ve teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla yürütülen proje, bahçesi uygun diğer okullarda da uygulanacak.

- Öğrenciler geleneksel oyunlar hakkında bilgi sahibi olacak

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Bağlar Raif Türk İlkokulu Müdürü Mekin Yerlikaya, AA muhabirine, fiziksel ve sosyal aktivitelerle öğrencilere okullarını sevdirmek istediklerini söyledi.

Okullarda ders dışında fiziksel aktivitelerle öğrencilerin sosyalleşmesini ve geleneksel oyunlar hakkında bilgi sahibi olmasını istediklerini dile getiren Yerlikaya, "Öğrencilerin sosyal aktiviteyle fiziksel ve zihinsel gelişimleri için okul bahçelerini renklendirdik." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Yusma ise proje kapsamında birçok okulun bahçesini öğrencilerin faydalanması için boyadıklarını kaydetti.

- "Çok mutluyuz ve eğleniyoruz"

Okulun 5. sınıf öğrencisi Elif Naz Bilen de yaz kursları nedeniyle okullarındaki eğitimlere katıldıklarını söyledi.

Bilen, "Burada okuyanlar çok şanslı. Okul bahçesi çok eğlenceli olmuş. Çok mutluyuz ve eğleniyoruz. Daha önce bu oyunlar yoktu, teneffüse çıktığımızda hiçbir şey yapmıyorduk. Şimdi birçok oyun var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2. sınıf öğrencisi Elif Naz Ökmen, geleneksel oyunların çizimlerini okullarında görünce çok heyecanlandıklarını anlatarak, arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarla bahçede keyifli zaman geçirdiğini belirtti.