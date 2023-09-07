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        Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, su kullanımında tasarruf çağrısının karşılık bulduğunu belirterek, "Kampanya kapsamında 56 günde toplam 669 bin metreküp suyumuz tasarruf edildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:43
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        Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
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        Tutşi, merkez Kayapınar ilçesindeki İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde düzenlenen basın toplantısında, DİSKİ olarak yürütülen çalışmalar ve projelerle şehrin ihtiyacı olan temiz ve kesintisiz içme suyunu Diyarbakırlıların hizmetine sunduklarını söyledi.

        Arıtma tesisinin merkezde günlük 280 bin metreküp su ürettiğini aktaran Tutşi, son 2 yılda yaptıkları tüm işlerde kentin suyunu en doğru biçimde yönetmeyi, yeni ve sürdürülebilir su bilinci oluşturmayı bugün ve gelecek için sorumlulukları olarak bildiklerini anlattı.

        2 yılda kayıp kaçak oranını il merkezinde yüzde 48,89'dan yüzde 34,64'e indirdiklerini bildiren Tutşi, bu sayede günlük 23 bin metreküp suyu kurtardıklarını, bu yöndeki çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Küresel ısınmanın gündemde olduğu, yağış rejiminin değiştiği, aşırı sıcaklık ile kuraklığın yaşandığı ve bunların etkilerinin bölge ve ilde de yoğun hissedildiği bir süreç yaşadıklarını ifade eden Tutşi, bu vesileyle suyun önemine dikkati çekmek ve verimli kullanılmasını teşvik etmek, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli suyun ulaştırılabilmesi için şimdiden alınması gerekli tedbirlere odaklanmak için, barajda yeterli su olmasına rağmen bir dizi tedbirler aldıklarını vurguladı.

        - "Kampanyamıza geniş katılım olmuştur"

        Tutşi, tasarruf kampanyasıyla suya sahip çıkma seferberliği başlattıklarını anımsatarak şöyle devam etti:

        "Tedbirler kapsamında yapılan tasarruf çağrısına karşılık veren ve uygulamaya geçiren herkese teşekkür ediyoruz. Kampanya kapsamında 56 günde toplam 669 bin metreküp suyumuz tasarruf edildi. Evlerimizde günde 10 litre olarak yapılan su tasarrufuyla 330, yeşil alan sulamalarında 190, hortumla sulamada 105, oto yıkamalarda 35 ve halı yıkama fabrikalarında 9 bin metreküp suyumuzda tasarruf sağlandı. 219 akaryakıt istasyonu, 620 iş yeri ve 89 duyarlı vatandaşımızın uyarı ve yönlendirmeleriyle gidilen noktalar olmak üzere toplam 928 denetim yapılmıştır. Bu sonuçlardan da görüldüğü gibi tedbirlerimiz ve bilinçli kullanım sonucunda başlattığımız kampanyamıza geniş katılım olmuştur."

        Aldıkları her tedbirde suya sahip çıkma anlayışı içinde olduklarını dile getiren Tutşi, Diyarbakır merkezde yaptıkları planlı kesintilerle su kullanma bilincinin oluşması doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

        Tutşi, "Bugün itibarıyla kampanyamızın sonuna geldik. Sadece bir ay değil yılın 12 ayında aynı bilinci aşılamak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak yönünde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmelidir. Su tüketimi konusunda ne kadar tasarruflu olursak yarınlara bırakacağımız su da o kadar fazla olacaktır. Suyumuza sahip çıkmanın her birimizin sadece vatandaşlık görevi değil insani bir yükümlülüğü olduğunun da bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

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