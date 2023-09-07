Diyarbakır'da otobüs güzergahları revize edildi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda otobüs güzergahlarını revize etti.
Giriş: 07.09.2023 - 14:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:03
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla ihtiyaca göre ilave araç ve güzergah düzenlemeleri yapıldı.
Araç ilavesi ve güzergah düzenlemeleri 11 Eylül'de vatandaşların hizmetine sunulacak.
Üçkuyu-Havalimanı güzergahında toplu taşıma hizmeti veren Z7 kodlu hattın araç sayısı artırıldı.