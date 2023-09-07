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        Diyarbakır'da otobüs güzergahları revize edildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda otobüs güzergahlarını revize etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:03
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        Diyarbakır'da otobüs güzergahları revize edildi
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla ihtiyaca göre ilave araç ve güzergah düzenlemeleri yapıldı.

        Araç ilavesi ve güzergah düzenlemeleri 11 Eylül'de vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Üçkuyu-Havalimanı güzergahında toplu taşıma hizmeti veren Z7 kodlu hattın araç sayısı artırıldı.

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