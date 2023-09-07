Diyarbakır'da otobüs güzergahları revize edildi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda otobüs güzergahlarını revize etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla ihtiyaca göre ilave araç ve güzergah düzenlemeleri yapıldı.

Araç ilavesi ve güzergah düzenlemeleri 11 Eylül'de vatandaşların hizmetine sunulacak.

Üçkuyu-Havalimanı güzergahında toplu taşıma hizmeti veren Z7 kodlu hattın araç sayısı artırıldı.