Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanlığa Turgay Yaşar seçildi

        Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanlığa Turgay Yaşar seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanlığa Turgay Yaşar seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Eczacılar Odası Başkanı Turgay Yaşar'ın başkanlığında 2023-2025 döneminde görev yapacak yönetim kurulu mazbatasını alarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Toplantıya, 2. Başkan Abdurrahman Bayın, Genel Sekreter Berivan Dervişoğlu, Sayman Vahit Onur Günaydın ile üyeler Halim Aşan, Helin Güneş ve Menduh Şener katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır´da 1 ayda 669 bin metreküp su tasarruf...
        DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır´da 1 ayda 669 bin metreküp su tasarruf...
        Diyarbakır´da Aile Sağlığı Merkezi'nden 200 bin TL´lik hırsızlık
        Diyarbakır´da Aile Sağlığı Merkezi'nden 200 bin TL´lik hırsızlık
        TIR yangını kamerada
        TIR yangını kamerada
        Diyarbakır'da otobüs güzergahları revize edildi
        Diyarbakır'da otobüs güzergahları revize edildi
        Diyarbakır'da yapımı süren Kale Barajı ile 139 bin 420 dekar tarım arazisi...
        Diyarbakır'da yapımı süren Kale Barajı ile 139 bin 420 dekar tarım arazisi...
        Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
        Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu