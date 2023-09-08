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        Diyarbakır'da kantinlerde denetim yapıldı

        Bağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:23
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        Diyarbakır'da kantinlerde denetim yapıldı
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi merkez Bağlar ilçesinde okul kantinleri ve okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihi kontrol edildi, hijyen koşulları incelenerek işletmeciler uyarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Çocuklarımızın sağlığını koruma konusunda çok hassasız. Gerekli önlemleri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Okul içindeki ve yakınlarındaki işletmeleri duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine kullandı.

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