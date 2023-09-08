Diyarbakır'da 11 yaşındaki öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez Bağlar ilçesindeki Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde çocuk ve gençlere yönelik çeşitli eğitimler veriliyor.

Merkezde eğitim gören çocuklardan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Muhammed Efe Kılıç da görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için cihaz tasarladı.

Kılıç, AA muhabirine, merkezde temel derslerin yanı sıra Robotik Kodlama Atölyesi'nde de eğitim gördüğünü söyledi.

Eğitimler sayesinde görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak cihaz tasarladığını aktaran Kılıç, "Bileklik olarak tasarladığım cihazın önünde iki sensör var. Görme engelli birey yürürken önüne gelebilecek bir engel anında sensörler titreşim yoluyla uyarı veriyor. Başka projeler de yaparak TEKNOFEST'e yer almak istiyorum." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Ömer Buğday da, merkezin 1 ay önce açıldığını, merkezde 500 öğrencinin olduğunu bildirdi.

Merkezde çocuklara çeşitli eğitimler verildiğini ifade eden Buğday, şöyle konuştu:

"Çocukları Türkiye yüzyılına yakışır şekilde eğitmek istiyoruz. Çocuklar derste gördüğü konuları bilim merkezimizde uyguluyor. Bu anlamda son yıllarda TEKNOFEST'te de gönderdiğimiz öğrencilerimizde mevcut. Bilime olan ilgi ve meraklarını da artırıyoruz. Muhammed Efe gibi diğer öğrencilerimiz de projeler üretecekler. Bu projemizin en büyük gayesi görme engelli bireylerin hayat konforunu daha iyi oluşturabilmektir. Tasarladığı cihaz için öğrencimizi ve öğretmenini tebrik ediyorum."