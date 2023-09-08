Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 11 yaşındaki öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı

        Diyarbakır'da 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Muhammed Efe Kılıç, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak akıllı bileklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 11 yaşındaki öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez Bağlar ilçesindeki Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde çocuk ve gençlere yönelik çeşitli eğitimler veriliyor.

        Merkezde eğitim gören çocuklardan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Muhammed Efe Kılıç da görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için cihaz tasarladı.

        Kılıç, AA muhabirine, merkezde temel derslerin yanı sıra Robotik Kodlama Atölyesi'nde de eğitim gördüğünü söyledi.

        Eğitimler sayesinde görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak cihaz tasarladığını aktaran Kılıç, "Bileklik olarak tasarladığım cihazın önünde iki sensör var. Görme engelli birey yürürken önüne gelebilecek bir engel anında sensörler titreşim yoluyla uyarı veriyor. Başka projeler de yaparak TEKNOFEST'e yer almak istiyorum." dedi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Ömer Buğday da, merkezin 1 ay önce açıldığını, merkezde 500 öğrencinin olduğunu bildirdi.

        Merkezde çocuklara çeşitli eğitimler verildiğini ifade eden Buğday, şöyle konuştu:

        "Çocukları Türkiye yüzyılına yakışır şekilde eğitmek istiyoruz. Çocuklar derste gördüğü konuları bilim merkezimizde uyguluyor. Bu anlamda son yıllarda TEKNOFEST'te de gönderdiğimiz öğrencilerimizde mevcut. Bilime olan ilgi ve meraklarını da artırıyoruz. Muhammed Efe gibi diğer öğrencilerimiz de projeler üretecekler. Bu projemizin en büyük gayesi görme engelli bireylerin hayat konforunu daha iyi oluşturabilmektir. Tasarladığı cihaz için öğrencimizi ve öğretmenini tebrik ediyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgievlerinde kayıtlar başladı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgievlerinde kayıtlar başladı
        Diyarbakır'da tiyatro ve drama kursları için ek başvuru başladı
        Diyarbakır'da tiyatro ve drama kursları için ek başvuru başladı
        Diyarbakır'da DOGÜNSİFED'in yeni yönetimi basınla bir araya geldi
        Diyarbakır'da DOGÜNSİFED'in yeni yönetimi basınla bir araya geldi
        Otomobil rayların üzerine devrildi: 5 yaralı
        Otomobil rayların üzerine devrildi: 5 yaralı
        Diyarbakır'da kantinlerde denetim yapıldı
        Diyarbakır'da kantinlerde denetim yapıldı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı