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        Diyarbakır'da tiyatro ve drama kursları için ek başvuru başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz eğitim verdiği 2023-2024 tiyatro ve drama kursları ek başvurusu vatandaşların talebi üzerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:57
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        Diyarbakır'da tiyatro ve drama kursları için ek başvuru başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT), tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz tiyatro ve drama kursları açıyor.

        Kurslardan faydalanmak isteyenler, ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik fotokopisi ve öğrenim belgelerini dbbkultursanat@gmail.com mail adresine göndererek başvuruda bulunabilecek.

        Düzenlenecek olan kurslara başvurular 17 Eylül'de sona erecek.

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