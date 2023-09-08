Diyarbakır'da restorasyon çalışmaları kapsamında surlarda 7. etap çalışmaları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi surları gelecek nesillere taşınması amacıyla "Surlarda Diriliş" sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 51 ile 62 nolu burçlar dahil olmak üzere 12 burcun restorasyonu için çalışmalara başlattı.

Proje kapsamında 52 nolu burç olarak adlandırılan Keçi Burcu'nun da kapsamlı restorasyonu gerçekleştirilecek.