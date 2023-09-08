Diyarbakır'da "kaskınla yol ver hayata projesi" kapsamında denetim
Diyarbakır'da "kaskınla yol ver hayata projesi" kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlınca hayata geçirilen "kaskınla yol ver hayata projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yapıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Kurallara uyan motosiklet sürücülerine teşekkür eden polis ekipleri, kask takmayanları ise bilgilendirici broşür dağıtarak uyardı.
Uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerine teşekkür etti.