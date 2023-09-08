Diyarbakır'da depremzede 600 öğrencinin okul ihtiyacı giderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentte, 2 bin 400 afetzede barınıyor.

Her türlü ihtiyaçları karşılanan depremzede ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor.

Ana sınıfında eğitim gören çocuklar konteyner kentteki merkezde, diğerleri ise servislerle deprem öncesi okullarına gönderilerek arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşturuluyor.

İl Milli Eğitim ile Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen çanta, kırtasiye malzemesi ile eşofman takımı, öğretmenler tarafından burada kalan 600 öğrenciye dağıtıldı.

Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil İlkokulu Müdürü ve aynı zamanda konteyner kent koordinatörü Abdurrahman Ateş, AA muhabirine, konteyner kentte misafir ettikleri depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaç gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Ateş, "Depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanı sıra öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını karşılamaktayız. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağından dolayı tüm öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri, çanta, eşofman takımı ve benzeri eşyaların dağıtımını gerçekleştirdik. Malzemeleri teslim ettiğimizde, ihtiyaçlarını karşıladığımızda çok mutlu oluyorlar, bizler de aynı şekilde bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

- "Güvendiğimiz devletimiz var, bize sahip çıkıyor"

Seniha Aksoy da depremin ardından eşi ve 5 çocuğuyla önce çadır kentte, ardından yurtta, daha sonra da konteynerde barındığını belirtti.

Bir daha böyle afet yaşanmaması temennisinde bulunan Aksoy, "Elhamdülillah sığınacağımız, güvendiğimiz devletimiz var, bize sahip çıkıyor. Okul açılıyor ve bize okul ihtiyaçlarını, kırtasiye malzemesi ve eşofman takımı getirdiler, servis ayarladılar. Zor günler geçiriyoruz ama devletimiz yanımızda, her konuda bize sahip çıkıyor." diye konuştu.

Handan Çelik ise deprem nedeniyle evlerinin ağır hasarlı olduğunu, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte kaldığını söyledi.

Burada her türlü ihtiyacının karşılandığını dile getiren Çelik, "Bugün de öğretmenlerimiz geldi ve çocuklarımıza kırtasiye malzemesi, okul çantası ve eşofman takımı getirdi. Allah razı olsun onlardan." ifadelerini kullandı.