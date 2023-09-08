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        Diyarbakır Havalimanı'nda ağustos ayında 177 bin 47 yolcuya hizmet verildi

        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 177 bin 47 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:02
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        Diyarbakır Havalimanı'nda ağustos ayında 177 bin 47 yolcuya hizmet verildi
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        Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre; Diyarbakır Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 161 bin 945, dış hat yolcu trafiği 15 bin 102 oldu.

        177 bin 47 yolcuya hizmet verilen havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 935, dış hatlarda 104 olmak üzere toplamda 1039'a ulaştı.

        Kargo, posta ve bagaj trafiği ise ağustos ayında toplamda 1865 ton oldu.

        8 aylık (ocak ve ağustos) dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 406 bin 957, uçak trafiği 8 bin 785 ve yük trafiği 12 bin 596 ton olarak gerçekleşti.

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