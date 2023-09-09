Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, öğrencilerin 11 Eylül'de daha güvenli ders görebilmeleri için yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü, yaz tatili boyunca devam eden çalışmalar sayesinde kentteki tüm eksikliklerinin tamamlandığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılı için 6 yeni okulun yapımının bittiğini, 2 okula ilave ek derslik yaptıklarını bildiren Küçükali, inşaatı biten, donatım işleri devam eden 10 okulun bulunduğunu, bunları da birkaç ay içerisinde hizmete açacaklarını belirtti.

- "Orta ve ağır hasarlı okullarımız da var, onların planlamaları yapıldı"

Donatım işleri devam eden okulların tamamlanmasıyla ciddi manada fiziki yeterliliğin söz konusu olacağını, sınıf mevcutlarının azalacağını aktaran Küçükali, şöyle konuştu:

"Az hasarlı 249 okulumuzun tamamının onarımları bitti, onların tamamı eğitim öğretime hazır hale getirildi. Okullarımız hazır, güvenli bir şekilde çocuklarımızı bekliyoruz. Orta ve ağır hasarlı okullarımız da var, onların da planlamaları yapıldı. Öğrencilerimiz en yakın okullara taşımalı bir şekilde ulaştırılacak, orada eğitimlerine bir müddet devam edecekler. Bu okullarımızı da yatırıma aldık, bazılarına prefabrik bazılarına çelik yapı olarak yapıp kısa sürede onları da eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz. İl genelinde bina olarak 2 bin 460 okulumuz, 24 bin 700 öğretmenimiz, 478 bin öğrencimiz var. Verimli ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Kayapınar ilçemizdeki konteyner kentimizde 4 merkez ilçeden 600 öğrencimiz barınıyor. 600 öğrencimizin 540'ını taşımalı olarak diğer okullarımıza taşıyacağız. 60 öğrencimiz de yine konteyner kentte okul öncesi öğrenci olarak eğitimlerine devam edecek."

Küçükali, Bakanlığın her türlü desteği sağladığını anlatarak ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarının çocuklar için hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.

- "Sorunsuz bir şekilde eğitim ve öğretime başlayacağız"

Merkez Bağlar ilçesi Bağlar Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokul Müdürü Ali Nevroz Erbatur ise 6 Şubat depremlerinde okullarının az hasar gördüğünü söyledi.

Erbatur, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Müdürümüzün desteğiyle okulumuzun zemini, çatısı, tuvaletleri yeniden onarıldı, boyası da şu anda bitmek üzere. 1100 öğrencimizle, 11 Eylül'de sorunsuz bir şekilde eğitim ve öğretime başlayacağız." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Gazi Yaşargil İlkokulu Müdürü Abdurrahman Ateş de öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı yaratmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini anlatarak "Okulumuzu eğitim ve öğretime hazırlamak için yoğun mesai harcıyoruz. Yapılan çalışmalarla şu an sınıflarımız öğrencilerimiz için hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.