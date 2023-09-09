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        Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tekstil ürünleri satan bir iş yerinde çıkan yangında, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:02
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        Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        İlçeye bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 525. Sokak'ta 8 katlı Sidar 1 Apartmanı'nın altında bulunan tekstil ürünleri satan iş yerinde 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangında, alevlerin doğal gaz borularına ulaşmasıyla gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle dumandan etkilenen apartmanda oturan 19 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, yaralı bir kişi Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerindeki ürünler kullanılamaz hale geldi, iş yeri önünde park halindeki araçlarda hasar oluştu.

        Vali Ali İhsan Su, yangının çıktığı bölgede inceleme yaptı, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Öte yandan, yangının ardından gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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