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        Bağlar Belediyespor hazırlık maçında Batman Petrolspor'la karşılaştı

        Diyarbakır'ın Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi Bağlar Belediyespor, 3.Lig takımlarından Batman Petrolspor'la hazırlık maçına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:57
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        Bağlar Belediyespor hazırlık maçında Batman Petrolspor'la karşılaştı
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        Bağlar Belediyespor, lig öncesi hazırlıklarını özel maçlarla sürdürüyor.

        Deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, 15.dakikada 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, 40. ve 85. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla sona erdi.

        Bağlarspor teknik sorumlusu Cihan Çetin, gazetecilere, iyi transfer yapılan takımın iddialı hale geldiğini belirterek, "Gün geçtikçe çok daha iyiye gidiyoruz. Lige kadar hazır olacağız. Sporseverlere keyif verecek bir takım geliyor." dedi.

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