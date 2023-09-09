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        GÜNTİAD Başkanı Sezai Ayas tekstil sektörüne ilişkin açıklama yaptı

        Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) başkanı Sezai Ayas, tekstil sektörün ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:43
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        GÜNTİAD Başkanı Sezai Ayas tekstil sektörüne ilişkin açıklama yaptı
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        Ayas, merkez Sur ilçesindeki bir kafede yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlenen programda basınla bir araya geldi.

        Şu anda 203 üyelerinin bulunduğunu, 20 bin kişinin de istihdam edildiğini kaydeden Ayas, dernek olarak üyelerinin katma değerini yükseltmeyi ve pazar sorununu çözmek için çabalayacaklarını, onlarca fabrikanın Avrupa standartlarında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

        Tekstil alanında kalifiye eleman sorunu yaşadıklarını aktaran Ayas, şunları kaydetti:

        "Maalesef biz hiç tekstilde çalışmayan, acemi, vasıfsız dediğimiz elemanlarla işe başlıyoruz. Bugün başlattığımızı varsayarsak yaklaşık 1 sene boyunca bir o personelden verim alamıyoruz. Tekstil yapısı insan gücü olduğu için ciddi anlamda istihdam sağlıyoruz. Tamamıyla global markalara çalıştığımız için müşteri memnuniyeti olduğundan dolayı siparişleri zamanında kaliteli bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor."

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