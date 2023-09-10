Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla "aport" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve Irak'a kaçmak için plan yapan zanlılardan, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin, yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı, aranan şüpheliler arasında kardeşinin de bulunması üzerine yakalandığı ve gerçek kimliğinin parmak izinden tespit edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.