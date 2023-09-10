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        Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:13
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        Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı daha etkin mücadele veriyor.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu komiser Özge Karabulut, bakım uçuşu gerçekleştirdi.

        Hava araçları ve görevler hakkında bilgi alan Kaya, Karabulut'un kullandığı Atak helikopterinin bakım uçuşunu seyretti.

        Bakım uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Karabulut'u tebrik eden Kaya, yeni uçuş yılının kazasız ve başarılarla geçmesi temennisinde bulundu.

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