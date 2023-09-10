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        Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıvadı

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Küçükkadı Mahallesi'ndeki okul; öğretmen ve veli dayanışmasıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:26
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        Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıvadı
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        Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Küçükkadı Mahallesi'nde, 280 öğrencisi bulunan Küçükkadı İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli 13 öğretmen ve 3 idareci, öğrencilerin yeni dönemde güzel, temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında kolları sıvayan öğretmenler, velilerin de desteğiyle yaklaşık 15 gün süren çalışmayla okulda küçük tamir işlerini yaptı; okulun içini, dışını, bahçesini, sıra ve masalarını boyadı.

        Okul Müdürü Muzaffer Erdem, AA muhabirine, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında hijyenik ortamda öğrenim görmeleri için köy sakinleriyle okulun eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

        Erdem, "Bakanlığımızın gönderdiği ödenek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla malzeme ve boyalarımızı alarak okulumuzu, içini, dışını, bahçesini ve duvarlarını boyayarak öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. Çalışmaya, muhtar, köydeki vatandaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak katkı sundu. Yarın öğrencilerimiz okula geldikleri zaman hijyenik ve temiz bir ortamda onları karşılayacağız ve kucaklayacağız." dedi.

        - "Bizim de emeğimiz olsun istedik"

        Beden eğitimi öğretmeni Filiz Ateş ise 11 yıldır okulda görev yaptığını söyledi.

        Ateş, "Burası da çocuklarımızın ikinci yuvası. En güzel şekilde çocuklar için okulu hazırlıyoruz. Bizim de emeğimiz olsun istedik." diye konuştu.

        Herkesin gönüllü olarak fedakarca çalıştığını belirten Ateş, "Çalışmayı çok büyük bir zevkle yapıyoruz. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Yarın çocuklar güzel, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretime başlayacak." ifadelerini kullandı.

        - "Köylüler de ellerinden geldiğince yardımcı oluyor"

        Muhtar Mirhat Çevikli ise gönüllü olarak öğretmenlere yardımcı olmak için okulda çalıştıklarını söyledi.

        Eğitim için okula destek verdiklerini dile getiren Çevikli, "Köylüler de ellerinden geldiğince yardımcı oluyor. Bu çalışma çocuklarımız için yapılıyor. Çocuklarımız burada okuyor." dedi.

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