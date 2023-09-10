Diyarbakır'da aracın motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Diyarbakır'da binek aracın motor kısmında giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli hemşire Dilan Serin, gece nöbetinin ardından evine dönmek için aracına bindi.
Aracıyla seyir halindeyken kedi sesini duyan Serin, aracını Çamlıca Caddesi'nde durdurdu.
Yavru kedinin arabasının motor kısmına girdiğini fark eden Serin, kendi çabasıyla kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.