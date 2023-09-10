Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da eğlence mekanlarına yönelik kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, asayiş suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 49 fişek, 66 şişe kaçak içki ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da aracın motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince ç...
        Diyarbakır'da aracın motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince ç...
        Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıv...
        Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıv...
        Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
        Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
        Halterde dünya 2´ncisi olan görme engelli sporcu: Dört duvar arasında kalma...
        Halterde dünya 2´ncisi olan görme engelli sporcu: Dört duvar arasında kalma...
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da hırsız ve kapkaççılara 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı
        Diyarbakır'da hırsız ve kapkaççılara 'Aport' operasyonu: 10 gözaltı