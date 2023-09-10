Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da eğlence mekanlarına yönelik kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 10.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:53
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, asayiş suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 49 fişek, 66 şişe kaçak içki ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.