Diyarbakır'da öğrencilere bireysel motivasyon eğitimi verildi

Yenişehir Belediyesince, Yenişehir Edebiyat Parkında uzman psikolog Özge Aycan tarafından sınavlara hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için seminer verildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Kütüphanemizde bulunan gençlerimiz öncelikle başarılı olacaklarına inanmalı, onların motivasyonunu düşüren, inançlarını zedeleyen düşüncelerden uzak durup hedeflerine odaklanmalılar. Sınava hazırlanan öğrencilere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aycan da şunları kaydetti:

"Yaşam mücadelesi verirken bir çok anlamda sorunlar ile mücadelemiz başlar. Sınava hazırlanırken bireylerin motivasyonlarını yüksek tutmalarını önermekteyiz. Öncelikle hedeflerini belirleyip belirlenen hedef doğrultusunda ilerlemek emeklerimizin karşılığını almamızdaki en büyük etkenlerden biridir. Ruhsal ve bedensel bağışıklığımız için doğru beslenme ve uyku düzenimize dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar yürüyüş, egzersiz yapmalı ve doğa ile baş başa kalmalıyız. Ayrıca müzik dinlemeye de vakit ayırmalıyız. En önemlisi de hedeflerimize ulaşmaktan asla vazgeçmeyelim."