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        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:59
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        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı
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        A.D. yönetimindeki 35 BOP 190 plakalı şehirlerarası sefer yapan otobüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde, F.H. idaresindeki 06 RZD 55 plakalı kurtarıcı ve Ö.K'nin kullandığı 06 GC 3241 plakalı kamyon ile çarpıştı.

        Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile İ.H, M.H. ve bir yaşındaki M.H. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından, ağır yaralanan İ.H. ile diğer 3 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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