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        Diyarbakır'da mağazanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar 3 araca zarar verdi

        Diyarbakır'da bir mağazanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:53
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        Diyarbakır'da mağazanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar 3 araca zarar verdi
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        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki mobilya mağazasının dış cephesinden kopan beton parçaları, sokağa park edilen 3 aracın üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobiller hasar gördü.

        Kopan parçaların araçların üzerine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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