Diyarbakır'da "narkonokta" uygulamasıyla öğrenciler ve veliler bilgilendiriliyor Diyarbakır'da polis ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirmek amacıyla okul bahçesinde öğrencilere ve velilere broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda "narkonokta" uygulaması yapıldı.

Polis ekipleri uygulama kapsamında uyuşturucu kullanımının zararlarına yönelik öğrencilere ve velilere broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı, konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

Öğrenciler okul bahçesine getirilen narkotik köpekle de yakından ilgilendi.

- Veliler uygulamadan memnun

Velilerden Azize Eken, AA muhabirine, okulun ilk gününde polis ekiplerinin uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme yapmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eken, "Çok güzel bir sistem. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için elimizden geleni yapacağız. Çevremizdeki kötü durumları güvenlik güçlerimize bildireceğiz." dedi.

Vahap Kutlu ise uygulamayı çok güzel bulduklarını anlatarak, çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Kutlu, "Çocuklarımıza sahip çıkmamız, onları kötülüklerden korumamız lazım. Polisler broşür dağıtırken çocuklarımıza güvende olduklarını hissettirdiler. Çocuklarımıza emniyetin sahip çıkması, onları kötü alışkanlıklardan koruyor olması bizleri mutlu etti. Bu uygulamayı gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.