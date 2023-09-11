Diyarbakır'da Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören öğrenciler için ilk ders zili çaldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren Gündüz Bakım Evleri ve oyun odalarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Bağcılar Kreş ve Gündüz Bakım Evinde, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evinde, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Bağlar İskan Evleri sosyal konutlar, Bismil ile Silvan ilçelerindeki kreş ve oyun odalarında ilk ders zili çaldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve eşi Meryem Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılında 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Çiftçi, eğitmenlerle görüşerek öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Ücretsiz hizmet veren Gündüz Bakım Evleri ve oyun odalarından faydalanan 700 çocuk için okul öncesi hazırlık eğitimlerinin yanı sıra gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler ve faaliyetler yapılıyor.