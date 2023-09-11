Diyarbakır'da kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözülüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için projeler yürütüyor.

Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, 67 hane ve yaklaşık 700 nüfusa sahip Gözalan Mahallesi'nde muhtelif çaplarda 1861 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede yürütülen projenin tamamlama aşamasına geldiğini belirtti.

Tutşi, içme suyuna herkesin ulaşabilmesi için bahçe, bostan sulamalarının içme suyu ile yapılmaması konusunda uyarıda bulunarak, içme suyunu herkesin tasarruflu ve bilinçli kullanması gerektiğini ifade etti.