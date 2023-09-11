Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözülüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü projeyle, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Gözalan Mahallesi'nde içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için projeler yürütüyor.

        Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, 67 hane ve yaklaşık 700 nüfusa sahip Gözalan Mahallesi'nde muhtelif çaplarda 1861 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede yürütülen projenin tamamlama aşamasına geldiğini belirtti.

        Tutşi, içme suyuna herkesin ulaşabilmesi için bahçe, bostan sulamalarının içme suyu ile yapılmaması konusunda uyarıda bulunarak, içme suyunu herkesin tasarruflu ve bilinçli kullanması gerektiğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da köylerde "Dengbej Divanı" kuruluyor
        Diyarbakır'da köylerde "Dengbej Divanı" kuruluyor
        Diyarbakır'da Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören öğrenciler için ilk ders...
        Diyarbakır'da Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören öğrenciler için ilk ders...
        Diyarbakır'da konteyner kentte misafir edilen 640 depremzede öğrenci dersba...
        Diyarbakır'da konteyner kentte misafir edilen 640 depremzede öğrenci dersba...
        Diyarbakır'da "narkonokta" uygulamasıyla öğrenciler ve veliler bilgilendiri...
        Diyarbakır'da "narkonokta" uygulamasıyla öğrenciler ve veliler bilgilendiri...
        Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Bingöl'de öğrenciler dersbaşı yaptı
        Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Bingöl'de öğrenciler dersbaşı yaptı
        Diyarbakır'da mağazanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar 3 araca zara...
        Diyarbakır'da mağazanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar 3 araca zara...