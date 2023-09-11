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        Diyarbakır'da eğitim alan 33 sağlık personeli UMKE ailesine katıldı

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 33 sağlık personeli UMKE bünyesinde görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:04
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        Diyarbakır'da eğitim alan 33 sağlık personeli UMKE ailesine katıldı
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        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 4-8 Eylül'de "UMKE Temel Eğitimi" düzenlendi.

        Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen teorik eğitim sonrası saha eğitimleri ve tatbikatı, İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

        3 gün teorik, 2 gün de saha tatbikatı şeklinde gerçekleştirilen eğitime, 33 sağlık personeli, 15 eğitimci ve 6 gözlemci katıldı.

        Eğitim programında "UMKE Temel Eğitimi" müfredatında yer alan konularda katılımcılar bilgilendirildikten sonra zorlu saha koşulları simüle edilerek yapılan tatbikatla bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

        Eğitim süresince katılımcılara, temel yaşam desteği, hasta/yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten inme, enkazdan hasta/yaralı kurtarma konularında oluşturulan istasyonlarda, teorik ve pratik eğitimler verilerek katılımcıların bu konularda uygulama yapması da sağlandı.

        - Öğrendiklerini deprem tatbikatı ile pekiştirdiler

        Eğitim sonunda senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.

        Senaryo gereği merkez üssü Lice ilçesinin Şenlik Mahallesi'nde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin yıkıldığı, bazı evlerde de hasar oluştuğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

        Belirlenen alana seyyar hastane kuruldu. Yıkılan binaların enkazında kalan yaralıları ekipler kurtardı. Tahliye edilen yaralılar seyyar hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş tatbikat alanında incelemelerde bulundu, eğitimi başarıyla tamamlayan 33 sağlık çalışanına "UMKE ailesine hoş geldiniz." dedi.

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