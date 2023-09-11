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        Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:34 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:52
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        Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
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        Musa Anter Caddesi'nde 9 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden ekipteki 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

        İtfaiye erlerinden 2'si ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 itfaiye erine ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

        Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Çatıda soğutma çalışmaları sürüyor.

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