Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Musa Anter Caddesi'nde 9 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipteki 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.
İtfaiye erlerinden 2'si ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 itfaiye erine ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Çatıda soğutma çalışmaları sürüyor.