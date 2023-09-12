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        Okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen şampiyonların hedefi milli takım

        MEHMET SIDDIK KAYA/DAMLANUR TEYHUN - Diyarbakır'da okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen çocuklar ulusal ve uluslararası müsabakalar için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:22
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        Okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen şampiyonların hedefi milli takım
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        Merkez Bağlar ilçesindeki Molla Gürani İlkokulu'nda idareciler ve öğretmenler tarafından okulun bodrumu, çocuklar için düzenlenerek tırmanma duvarları yapıldı.

        Kullanımlarına sunulan duvarda tırmanış yapan öğrencilerden ilk etapta 8-11 yaş arasındaki 50'sinin yetenekli olduğu belirlendi.

        Öğrenciler, antrenör eşliğinde bir yıl boyunca idman yaparak çeşitli müsabakalara katıldı.

        İdmanların ardından seçilen 8 öğrenci katıldıkları müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

        Öğrenciler son olarak Aydın'da 24-26 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda "minikler" ve "küçükler" kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

        - Oya Sevinç Ekin: "Bir duvarla hikayemiz başladı"

        Okul müdürü Oya Sevinç Ekin, AA muhabirine, okuldaki çocukların çok hareketli olduğunu, 4 yıl önce onları sakinleştirmek için farklı spor dallarıyla ilgili araştırma yapmaya başladığını söyledi.

        Birkaç dalda çalışmaya başladıklarını, bu kapsamda kulüplerle bağlantı kurmaya çalıştıklarını dile getiren Ekin, "Bağlantı kurduğumuz kulüplerle okulda kullanılmayan bölümdeki bir alanda tırmanış duvarı yaptık. Bir duvarla bizim hikayemiz başladı. Öğrenciler arasında bu branşa ilgi duyan 50 öğrenciye şampiyonalara hazırlık için antrenör eşliğinde eğitim verdik." dedi.

        Ekin, 50 öğrenci arasında seçilen 8 öğrencinin katıldığı müsabakada önce il şampiyonu olduğunu dile getirerek, öğrencilerin 4 yılda birçok başarı elde ettiğini ifade etti.

        "Bu sene de hem kızlarda hem erkeklerde iki takımımız bireysel ve takım olarak Türkiye şampiyonu oldu." diyen Ekin, çocukların bu spor sayesinde daha sakin ve disiplinli hale geldiğini aktardı.

        Ekin, yarışma heyecanının bütün okulu sardığını vurgulayarak, yıl içinde katılım sağlanan yarışmalardan dolayı okuldaki tüm öğrencilerin heyecanlandığını, sonuçları aldıklarında gözyaşı döküp, gururlandıklarını belirtti.

        Bu başarının okulda motivasyonu artırdığına işaret eden Ekin, "Kalabalık bir okulda bu başarıyı elde etmek çok önemliydi. İzin vermeyen veliler bile bir müddet sonra gelip çocuklarının da yarışmalara katılması için rica etmeye başladılar. O nedenle çok mutluyuz." diye konuştu.

        Ekin, derece alan çocukların bir üst seviyeye çıktığını anlatarak, başarılı çocuklara devlet desteğinin de sağlandığını vurguladı.

        Öğrencilerin derslerdeki başarısının da arttığına işaret eden Ekin, "Antrenmanlarımız devam etmekte. En önemli hedefimiz uluslararası şampiyonalar." ifadelerini kullandı.

        - Emre Ekinci: "Amacımız çocuklarımızı olimpiyatlara göndermek"

        Milli sporcu ve okulda tırmanış antrenörü olarak görev yapan Emre Ekinci de yetenekli öğrencileri seçtikten sonra yaklaşık 1 yıldır çocukları yarışmalara hazırlamak için antrenman yaptıklarını söyledi.

        Güzel başarılar elde ettiklerini anlatan Ekinci, "Kısıtlı imkanlarımıza rağmen güzel dereceler elde ettik, yoğun çaba sarf ettik, pes etmedik. Amacımız çocuklarımızı milli takıma hazırlayıp, olimpiyatlara göndermek. Orada da güzel başarılar elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Milli takım hedefiyle tırmanış sürüyor

        Öğrencilerden Elif Nilsu Baran da okulda sunulan sportif faaliyetlerden tırmanış sporunu tercih ettiğini belirterek, "Hedefimiz olimpiyatlardan madalya ile dönmek, bayrağımızı en iyi şekilde yurt dışında da dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

        Mirza Çiftçi ise tırmanış sporunda antrenmanlara yazın da devam ettiklerini belirtti.

        Türkiye şampiyonu olduklarında çok duygulandığını anlatan Çiftçi, "Çünkü bayrağımız dalgalanıyordu. İnşallah ileride olimpiyatlarda da ülkemizi temsil ederiz ve kendimizi gösteririz. Milli sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.

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