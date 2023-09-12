Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1471'inci gününde sürüyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Fatma Bingöl, evladından 5 senedir haber almadığını söyledi.

        Çocuğunu çok özlediğini dile getiren Bingöl, "Çocuklarımız için sonuna kadar devam edeceğiz bu eyleme. Evlatlarımızın peşini bırakın, evlatlarımızı geri verin bize. 45 evladımız geri geldi. İnanıyorum ki hepsi geri gelecek, bu annelerin yüreklerine su serpilecek." dedi.

        Oğlu Emrah için eylem yapan anne Aynur Panay da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

        Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Panay, "Emrah seni çok özledim. Hastayım ama sen gelmezsen buradan kalkmıyorum. Gel askere, polise teslim ol." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!

        Benzer Haberler

        İkinci defin için kabirden çıkardığı kemikleri fırlattığı görüntüler tepki...
        İkinci defin için kabirden çıkardığı kemikleri fırlattığı görüntüler tepki...
        Okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen şampiyonların hedefi mil...
        Okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen şampiyonların hedefi mil...
        Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
        Diyarbakır´da çatı yangını: 4 itfaiyeci dumandan etikendi
        Diyarbakır´da çatı yangını: 4 itfaiyeci dumandan etikendi
        Diyarbakır'da eğitim alan 33 sağlık personeli UMKE ailesine katıldı
        Diyarbakır'da eğitim alan 33 sağlık personeli UMKE ailesine katıldı
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözülüyor
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözülüyor