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        Kayapınar Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

        Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi tarafından ilçedeki gençler için geçen yıl inşasına başlanan Halk Kütüphanesi tamamlanarak hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:04
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        Kayapınar Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fırat Mahallesi'nde 2 bin 893 metrekare alan üzerine kurulan kütüphanede 2 çalışma salonu, okuma salonu, kütüphane çalışma alanı, 360 kişilik konferans salonu ve kafeterya bulunuyor.

        Kütüphane, haftanın 7 günü sabah 08.00'den itibaren uzman öğretmen, yönetim ve teknik kadrosu ile her yaş ve kesimden vatandaşlara hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçe ve gençler için yeni bir hizmeti daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

        Gençlerle görüştüklerinde kendilerinden okuma salonlarının bulunduğu, rahat ders çalışabildikleri, kitaba, bilgisayara, internete erişebilecekleri mekanlar istediklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

        "Bunlarla ilgili malumunuz daha önce yapılmış birçok yerimiz var. Prof. Dr. Aziz Sancar Halk Kütüphanesi bunlardan biri. Yeni açılan birçok bilgi evimiz var. Kayapınar Eğitim Akademilerimizden sonra bu kez de millet kütüphanemizi yeni eğitim ve öğretim sezonuna yetiştirdiğimiz için ne kadar sevinsek az. Gençlerimize ve Kayapınarlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Gençlerin taleplerini yerine getiriyoruz."

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