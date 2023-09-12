Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yenişehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçedeki kütüphanelerde sınava hazırlanan öğrencilerden yapılan deneme sınavında başarılı olanları ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenişehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, öğrencilere sunduğu kütüphane alanlarında deneme sınavına katılım sağlayan 470 öğrenci içerisinde ilk 5'e giren öğrencilere TYT ve AYT'ye hazırlık için konu anlatımı ve soru bankası içeren yayınlar hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilerin günün büyük bölümünü kütüphanelerde geçirdiğini belirterek, "Burada çok başarılı ve azimli öğrencilerimiz var. Onların azmini gördükçe bizler de maddi ve manevi yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayapınar Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
        Kayapınar Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        İkinci defin için kabirden çıkardığı kemikleri fırlattığı görüntüler tepki...
        İkinci defin için kabirden çıkardığı kemikleri fırlattığı görüntüler tepki...
        Okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen şampiyonların hedefi mil...
        Okuldaki tırmanma duvarında yetenekleri keşfedilen şampiyonların hedefi mil...
        Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
        Diyarbakır´da çatı yangını: 4 itfaiyeci dumandan etikendi
        Diyarbakır´da çatı yangını: 4 itfaiyeci dumandan etikendi