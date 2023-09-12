Diyarbakır'da "Dicle Atıksu Arıtma Tesisi Projesi"nde sona gelindi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK iş birliğiyle inşa edilen Dicle Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü doğa dostu projeler ile kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarına devam ediyor.

Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz eden arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenecek.

Arıtılan suyun deşarj edilmesini sağlayacak projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2056 yılına kadar Dicle'nin atık su sorununu çözecek olan atık su arıtma tesisi inşaatında yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçenin alt yapısı için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje sayesinde ilçemizin alt yapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehir merkezinden kırsala hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.