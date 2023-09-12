Diyarbakır'da toplu taşımada okullara yönelik düzenleme yapılacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda otobüs güzergahlarını revize etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde okula ve evlerine gidiş ve dönüşlerini sağlamak amacıyla mevcut güzergahlarda okul saatlerini kapsayacak ek seferler hizmete sunacak.

Merkez Kayapınar ilçesine A3 kodlu hatta 2 araç, merkez Yenişehir ilçesine ise E1, E8 ve E9 kodlu hatlara 1'er araç ilave edilecek.

Sabah 07.30 ile 08.30 saatleri arasında, öğleden sonra ise öğrencilerin çıkış saatine uygun 15.15'e denk gelecek şekilde toplu taşıma araçları okullar bölgesinden kalkacak.

Düzenleme 18 Eylül'den itibaren geçerli olacak.