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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:22
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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kayapınar ilçesinde bulunan bir işyeri ve araç ile şehirlerarası otobüs terminalinde bazı yolculara ait bagajlarda yapılan aramada yüklü miktarda skank maddesi ele geçirildi.

        Ayrıca Ergani ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Son 3 günde yapılan operasyonel faaliyetler sonucu 153 kilo 631 gram esrar ve türevleri, 86 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza,100 kök kenevir bitkisi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 62 fişek bulundu.

        Söz konusu operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüphelilerin gözaltı süreci devam ediyor.

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