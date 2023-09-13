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        Diyarbakır'da trafiği rahatlatmak için yeni yol hizmete giriyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Abdulkadir Topkaç Caddesini birbirine bağlayan Çarçıra Bulvarı'nda yol bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:52
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        Diyarbakır'da trafiği rahatlatmak için yeni yol hizmete giriyor
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, merkez Kayapınar ilçesinde yeni yapılan Çarçıra Bulvarı'nda çalışmalara başladı.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Abdulkadir Topkaç Caddesini birbirine bağlayan 750 metre uzunluk ve 50 metre genişliğindeki bulvarda 25 bin ton alt temel, 2 bin 500 ton sıcak asfalt yapıldı. Bulvarın 2. şeridinde de 2 bin 500 ton binder tabakası dökülecek.

        Proje kapsamında yol boyunca 9 bin metrekare kaldırım yapılacak.

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