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        Diyarbakır'da kırtasiye ürünlerine yönelik etiket denetimi yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kentteki marketler ve kırtasiyelerde etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:54
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        Diyarbakır'da kırtasiye ürünlerine yönelik etiket denetimi yapıldı
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla marketlerde ve kırtasiyelerde denetimlerini artırdı.

        Yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulunmayan ürünler için gerekli uyarılar yapılarak, 4 iş yerine cezai işlem uygulandı.

        11 işyeri için ise ürünlerde fiyat etiketi olduğundan dolayı uygunluk evrakı düzenlendi.

        Vatandaşların bu konuda tespit ettikleri sorunları Alo 153'e bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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