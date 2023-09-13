Diyarbakır'da kırtasiye ürünlerine yönelik etiket denetimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla marketlerde ve kırtasiyelerde denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulunmayan ürünler için gerekli uyarılar yapılarak, 4 iş yerine cezai işlem uygulandı.

11 işyeri için ise ürünlerde fiyat etiketi olduğundan dolayı uygunluk evrakı düzenlendi.

Vatandaşların bu konuda tespit ettikleri sorunları Alo 153'e bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.